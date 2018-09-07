Пассажирам «Саратовских авиалиний» вернули 307,8 млн руб. за неиспользованные билеты 

«На 6 сентября 2018 г. АО „Саратовские авиалинии“ вернуло 307 млн 812 тыс. 971 руб. за 43 тыс. 791 билет пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за неделю сумма выплат увеличилась на 24 млн руб.
Сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» был аннулирован 31 мая 2018 г. В Росавиации отметили, что авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полетов и не способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров.