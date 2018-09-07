Уфимский турист упал со скалы в Крыму 

6 сентября на мысе Фиолент в городе Севастополь 29-летний турист из Уфы упал со скалы. Об этом сообщает Центр гражданской защиты Севастополя. Молодой человек спускался по необорудованному горному рельефу. Спуск был осложнён прошедшим недавно дождём — земля была скользкой. В один момент уфимец не удержался и сорвался вниз. Сотрудники ПСО города оказали туристу первую помощь. 29-летний житель Уфы получил множественные травмы и ушибы. При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали его безопасное место и передали медикам.