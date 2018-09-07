В Северной Осетии открылся информационный центр для туристов

"Это очень важное событие. Мы разработали в республике стратегию социально-экономического развития до 2030 года, и туризм определен одним из основных направлений развития экономики. У нас хорошие традиции, прекрасные исторические и природные объекты, и это является важным элементом для привлечения туристов", — сказал на церемонии открытия центра председатель правительства республики Таймураз Тускаев

В информационном центре туристы смогут получить туристическую карту города, сведения о достопримечательностях, событиях, туристических маршрутах и развлекательных объектах республики.

Также в центре гости Северной Осетии смогут заказать экскурсии с гидами по ущельям республики, познакомиться с предложениями местных туроператоров и турагентств. По телефону «горячей линии» можно будет узнать и о размещении в гостиницах республики.

Центр разместился в Национальном музее Северной Осетии. В музее ведутся отделочные работы в экспозиционном зале и фондохранилищах.