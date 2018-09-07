В Северной Осетии открылся информационный центр для туристов 

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Туристический информационный центр открылся в реконструируемом Национальном музее Северной Осетии, передает корреспондент ТАСС.
"Это очень важное событие. Мы разработали в республике стратегию социально-экономического развития до 2030 года, и туризм определен одним из основных направлений развития экономики. У нас хорошие традиции, прекрасные исторические и природные объекты, и это является важным элементом для привлечения туристов", — сказал на церемонии открытия центра председатель правительства республики Таймураз Тускаев.
В информационном центре туристы смогут получить туристическую карту города, сведения о достопримечательностях, событиях, туристических маршрутах и развлекательных объектах республики.
Также в центре гости Северной Осетии смогут заказать экскурсии с гидами по ущельям республики, познакомиться с предложениями местных туроператоров и турагентств. По телефону «горячей линии» можно будет узнать и о размещении в гостиницах республики.
Центр разместился в Национальном музее Северной Осетии. В музее ведутся отделочные работы в экспозиционном зале и фондохранилищах.
Музей находился на реконструкции с конца 1980-х годов. В 2008 году работы возобновились, но неоднократно приостанавливались из-за отсутствия финансирования. В 2017 году в рамках соглашения между Министерством культуры РФ и правительством республики на проведение реконструкции Национального музея было выделено 97,83 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 7,83 млн рублей. В настоящее время работы по реконструкции музея вошли в завершающую стадию.