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Смерч в Крыму 6 сентября глазами очевидцев: видео
ИД «Собеседник»
4 часа назад
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Фото:
ИД "Собеседник"
Вечером в четверг, 6 сентября, в окрестностях Феодосии в
Крыму
многие наблюдали смерч. Воздушный вихрь попал на видео:
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