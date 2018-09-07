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Смерч в Крыму 6 сентября глазами очевидцев: видео
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Смерч в Крыму 6 сентября глазами очевидцев: видео 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Вечером в четверг, 6 сентября, в окрестностях Феодосии в Крыму многие наблюдали смерч. Воздушный вихрь попал на видео:
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