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Аэрофлот ввел ограничения на дополнительные элементы комфорта на борту
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Аэрофлот ввел ограничения на дополнительные элементы комфорта на борту 

Национальный Туристический Союз 4 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
С 1 сентября 2018 компания «Аэрофлот» урезала некоторые элементы дополнительного комфорта, сообщает новостное агентство freqentflyers ru. Ограничения касаются эконом-класса на рейсах более 6 часов, а также классов «Бизнес» и «Комфорт».
На рейсах продолжительностью более 6 часовне будет предлагаться мороженое и вино в экономе, в бизнесе пассажирам больше не выдаются простыни. Помимо прочего, произойдет изменение в закупках пива для пользователей классов «Бизнес» и «Комфорт». Ранее закупалось импортное пиво по цене, не превышающей 95 рублей за банку 0,33. В настоящее время принято решение приобретать пивной напиток стоимостью до 20 рублей. В 2017 году компания уже имела опыт отказа от импортного пива посредством розыгрыша тендера у российских производителей. Тогда была заказана партия, изготовленная исключительно для «Аэрофлота» по себестоимости 16,86 рублей, включая банку.
Ранее небесный магнат прекратил подавать алкоголь на нескольких направлениях. Ограничения коснулись, в основном, дальневосточных рейсов, что связано с определенной спецификой пассажиров на данных маршрутах.
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