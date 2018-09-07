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Стала известна дата проведения Всероссийского фестиваля рок-музыки в Сочи
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Стала известна дата проведения Всероссийского фестиваля рок-музыки в Сочи 

Национальный Туристический Союз 4 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
На круглогодичном курорте «Роза Хутор» проходит отборочный тур для участия во Всероссийском открытом фестивале рок-музыки, который прогремит 6-7 октября, передает «Интерфакс». Один из популярнейших российских рок-фестивалей «Арт-Платформа» по традиции состоится на горном курорте «Роза Хутор». Мероприятие имеет двадцатилетнюю историю, за это время в нем поучаствовали более 650 музыкальных исполнителей из разных стран. Финалисты отборочного тура смогут выступить в финале 6 и 7 октября в рамках Октоберфеста-2018.
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