Стала известна дата проведения Всероссийского фестиваля рок-музыки в Сочи 

На круглогодичном курорте «Роза Хутор» проходит отборочный тур для участия во Всероссийском открытом фестивале рок-музыки, который прогремит 6-7 октября, передает «Интерфакс». Один из популярнейших российских рок-фестивалей «Арт-Платформа» по традиции состоится на горном курорте «Роза Хутор». Мероприятие имеет двадцатилетнюю историю, за это время в нем поучаствовали более 650 музыкальных исполнителей из разных стран. Финалисты отборочного тура смогут выступить в финале 6 и 7 октября в рамках Октоберфеста-2018.