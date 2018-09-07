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Подмосковье вошло в топ‑5 самых «фестивальных» регионов России осени‑2018
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Подмосковье вошло в топ‑5 самых «фестивальных» регионов России осени‑2018 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил у туристов, где в России проходят самые интересные осенние фестивали и праздники, в первую пятерку самых «фестивальных» регионов России для событийного туризма вошли Краснодарский край, Владимирская область, Крым, Московская и Тверская области, сообщается на сайте компании.
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
«Московская область набрала 13% всех голосов туристов с фестивалями «Русская матрешка», «Антоновские яблоки», Фестиваль журавля, «Гармоника — душа России» и другими событиями, Тверская область — 13%, Крым — 17%, Владимирская область — 21% и Краснодарский край — 25% голосов», — говорится в сообщении.
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