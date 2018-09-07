С начала 2018 года «Победа» увеличила объем перевозки пассажиров на 52%

«Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы

И эта цифра может еще вырасти по итогам года, так как низкобюджетная авиакомпания в рамках осенне-зимнего расписания полетов в 2018-2019гг. увеличила до 46% (в прошлом году 36%) долю внутренних рейсов. Частота полетов из регионов увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,2 тыс. рейсов (в прошлом сезоне выполнено 2,8 тыс. рейсов из регионов).

Занятость пассажирских кресел осталась на уровне прошлого года и составила 94%. Отметим, что пассажирооборот при этом за указанный период увеличился на 61,9%.