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Как это было: в Москве пройдет пресс-конференция, посвященная авиапроисшествию в Сочи
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Как это было: в Москве пройдет пресс-конференция, посвященная авиапроисшествию в Сочи 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В следующий понедельник, 10 сентября, в два часа дня в пресс-центре информационного агентства«Национальная Служба Новостей»в Москве пройдет пресс-конференция. Она будет посвящена теме«Аварийная посадка: Пассажир сгоревшего Boeing против авиакомпании». Информацию сообщает «НСН».
Трагедия, о которой идет речь, случилось в ночь на 1 сентября в Сочи. Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair при посадке скатился в реку и загорелся. В происшествии пострадали 18 человек, включая троих детей. Единственным погибшим стал сотрудник аэропорта, который помогал пассажирам выбраться из самолета. У мужчины не выдержало сердце.
На пресс-конференции один из пассажиров рейса впервые расскажет о том, что происходило на борту в момент посадки самолета, как проходила эвакуация. Он также поделится информация о том, как собирается защищать свои права и бороться с авиакомпанией.
В мероприятии примут участие: пассажир сгоревшего «Воеing» рейса UT579 Москва — СочиАлексей Бушняк, адвокат пострадавшего Алексея Бушняка, председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры»Александр Карабанов, президент некоммерческой организации по защите прав авиапассажировДмитрий Бабанов, а также психологМарина Лисагор.
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