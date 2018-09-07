Как это было: в Москве пройдет пресс-конференция, посвященная авиапроисшествию в Сочи

Трагедия, о которой идет речь, случилось в ночь на 1 сентября в Сочи . Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair при посадке скатился в реку и загорелся. В происшествии пострадали 18 человек, включая троих детей. Единственным погибшим стал сотрудник аэропорта, который помогал пассажирам выбраться из самолета. У мужчины не выдержало сердце.

На пресс-конференции один из пассажиров рейса впервые расскажет о том, что происходило на борту в момент посадки самолета, как проходила эвакуация. Он также поделится информация о том, как собирается защищать свои права и бороться с авиакомпанией.