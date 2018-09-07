Туристический поток в Крыму: реальные цифры и «бутылочное горлышко»

На 30% увеличился поток туристов в Крым в этом году: местные чиновники уверяют, что курорт посетило 6 млн человек. Однако эксперты в области туризма называют более скромные цифры и оценивают статистику турпотока в 2018 году в 4,5 млн человек.

Впрочем, такое расхождение в цифрах — обычное дело: например, в прошлом году, по данным экспертов, в этот же период Крым посетили примерно 3–3,2 млн человек, а чиновники сообщили о 5,6 млн человек.

— Да, чиновники склонны завышать слегка: они любители считать туристами всех прилетевших на самолете, — комментирует Sobesednik.ru генеральный директор «Национальной туристической инициативы» Александр Железняк . — Но я не думаю, что реальные цифры меньше в два-три раза: чиновники не умножают результат в несколько раз, а лишь прибавляют к нему небольшое число. И в самом деле в этом году приток был, что заметно по городам и по пляжам Крыма.

Безусловно, на увеличение турпотока повлияло открытие Крымского моста, — объясняет Железняк. — С одной стороны, это сама по себе достопримечательность, которая привлекает туристов. С другой стороны, на курорт поехали на авто те, кого пугала паромная переправа. Кроме того, повысилась транспортная доступность для восточного Крыма.

Меня беспокоят пробки, которые образовываются из-за того, что трасса «Таврида» в Крыму еще не готова, — говорит эксперт. — Соответственно, туристы, приехавшие в Крым через мост, практически сразу попадают в «бутылочное горлышко». Но это, по крайней мере, лучше, чем стоять в очереди на переправу.

Екатерина Будицкая

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