Россиянке заплатили 100 тысяч евро за лечение в Германии по страховке

Жительница Челябинска , которая находилась в июле этого года на отдыхе в Германии , получила от страховой компании полное возмещение по страховому случаю — ей оплатили расходы в размере 7,9 миллиона рублей, говорится в сообщении АТОР. На оказание помощи одной туристке была впервые израсходована вся сумма страхового полиса — 100 тысяч евро. Страховая компания, где купила полис жительница Челябинска, была создана 12 лет назад и является членом группы ETI (European Travel Insurance), которая в свою очередь является частью самой крупной сети туристических страховщиков в Европе. В нее входят 20 страховых компаний, расположенных в 20 европейских столицах.

Женщина с жалобами на острую боль в груди на скорой была доставлена в больницу. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда и пациентке потребовалась срочная операция на сердце. В больнице Германии не оказалось необходимого оборудования для столь сложного хирургического вмешательства, поэтому больную перевезли в другое медицинское учреждение. После операции она провела в больнице в реанимации в тяжелом состоянии больше трех недель. Начались осложнения: нарушился сердечный ритм, ухудшилось и общее состояние пострадавшей.

Учитывая продолжительность лечения и, опасаясь, что страховой суммы может не хватить, лечащий врач принял решение бортом санавиации транспортировать больную в Россию для дальнейшего лечения и восстановления. Страховая компания взяла на себя все расходы по оказанию медицинской помощи и транспортировке застрахованной туристки в пределах страховой суммы 100 тысяч евро (7,9 млн руб.). Расходы на госпитализацию и хирургическое вмешательство составили почти 70 тысяч евро. 23 августа страховая компания организовала транспортировку женщины, находящейся на тот момент на искусственной вентиляции легких, от госпиталя в Германии до больницы в Челябинске, где ее ожидал супруг. Расходы на самолет санавиации и транспортировку до медицинского учреждения в Челябинске обошлись еще в 30 тысяч евро.

Между тем Среди самых частых обращений туристов — жалобы на сердечно-сосудистые заболевания. По некоторым данным они составляют 5 процентов от всех страховых случаев с туристами, обращающимися за медицинской помощью за рубежом. Чаще всего причинами вызова медицинской помощи являются простуда и ОРВИ (40 процентов). По поводу травм (ушибов, растяжений) и отравлений обращаются, как правило, 20 и 17 процентов туристов соответственно. Летом увеличивается число страховых случаев, связанных с повреждением кожи (солнечные ожоги, порезы и т.д.) — 7 процентов.