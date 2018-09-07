Авиакомпания «ИрАэро» с октября запустит рейс Красноярск — Фергана

КРАСНОЯРСК , 7 сентября. / ТАСС /. Авиакомпания «ИрАэро» в октябре начнет выполнять авиарейсы из аэропорта Красноярск в Фергану Узбекистан ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

"Авиакомпания" ИрАэро" открыла продажу билетов на новое регулярное направление Красноярск — Фергана. Полеты будут выполняться с 7 октября 2018 года по 24 марта 2019 года на воздушном судне Sukhoi SuperJet 100", — сообщили в пресс-службе.

Рейсы в Фергану и обратно будут осуществляться по воскресеньям.

"Фергана станет вторым после Ташкента городом Узбекистана, с которым Красноярск свяжет прямой регулярный маршрут. В осенне-зимнем расписании мы планируем запускать прямые рейса в страны СНГ и дальнего зарубежья", — пояснил гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.

Аэропорт «Красноярск» (прежнее название «Емельяново») построен в 1980 году. С 1993 года он носит статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метра с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.