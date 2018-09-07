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Авиакомпания «ИрАэро» с октября запустит рейс Красноярск — Фергана
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Авиакомпания «ИрАэро» с октября запустит рейс Красноярск — Фергана 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «ИрАэро» в октябре начнет выполнять авиарейсы из аэропорта Красноярск в Фергану (Узбекистан). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.
"Авиакомпания" ИрАэро" открыла продажу билетов на новое регулярное направление Красноярск — Фергана. Полеты будут выполняться с 7 октября 2018 года по 24 марта 2019 года на воздушном судне Sukhoi SuperJet 100", — сообщили в пресс-службе.
Рейсы в Фергану и обратно будут осуществляться по воскресеньям.
"Фергана станет вторым после Ташкента городом Узбекистана, с которым Красноярск свяжет прямой регулярный маршрут. В осенне-зимнем расписании мы планируем запускать прямые рейса в страны СНГ и дальнего зарубежья", — пояснил гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.
Аэропорт «Красноярск» (прежнее название «Емельяново») построен в 1980 году. С 1993 года он носит статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метра с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.
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