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На острове Миконос — самые дорогие пятизведочные отели в Средиземноморье
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На острове Миконос — самые дорогие пятизведочные отели в Средиземноморье 

Prian.ru 6 часов назад
Фото: Prian.ru
По информации портала Trivago и Конфедерации туризма Греции (SETE), средняя стоимость номера в пятизведочном отеле на Миконосе составляет €700 в сутки. Кстати, это на €20 меньше, чем в июле 2017 года, пишет Greek Reporter.
Миконос оказался дороже Ибицы (€620), Санторини (€590) и Сардинии (€610). Интересно, что Халкидики, которые многие считают более бюджетным направлением, тоже вошел в список недешевых с показателем в €470. Это и неудивительно, ведь в целом Греция притягивает состоятельных путешественников.
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