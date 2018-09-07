На острове Миконос — самые дорогие пятизведочные отели в Средиземноморье

По информации портала Trivago и Конфедерации туризма Греции (SETE), средняя стоимость номера в пятизведочном отеле на Миконосе составляет €700 в сутки. Кстати, это на €20 меньше, чем в июле 2017 года, пишет Greek Reporter.

Миконос оказался дороже Ибицы (€620), Санторини (€590) и Сардинии (€610). Интересно, что Халкидики, которые многие считают более бюджетным направлением, тоже вошел в список недешевых с показателем в €470. Это и неудивительно, ведь в целом Греция притягивает состоятельных путешественников.