Популярны у школьников: турпоезда из Челябинска до Миасса и Златоуста будут ходить до конца осени

Прокатиться на местном чартере можно будет до ноября

Чартерные пригородные поезда из Челябинска до Миасса Златоуста будут ходить на два с половиной месяца дольше ранее запланированного срока — до середины ноября. С началом учебного сезона этот вариант путешествий оказался очень популярным среди школьников.

— Чартерные поезда курсируют с мая, — сообщила помощник руководителя по связям с общественностью Свердловской пригородной компании Алёна Изместьева. — Под него отвели комфортабельный состав, который работал по зимнему мультимодальному маршруту Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Поезд вмещает более 200 человек. Заказчиком железнодорожных перевозок и организатором выступило туристическое агентство «Спутник». С момента запуска проекта на чартерных поездах проехало более двух тысяч человек. Сейчас прорабатывается возможность расширения географии чартерных поездов до Чебаркуля и Кыштыма и увеличения частоты курсирования — с двух до четырёх раз в месяц.

Привезти детей на экскурсию на поезде проще — не нужно получать разрешение на поездку от ГИБДД

Детям предлагают два варианта турпоездок. Это прогулка по Златоусту и экологической тропе на Чёрную скалу, посещение оружейной фабрики и парка Бажова. Второй вариант включает поездку в Миасс, экскурсии в Ильменский заповедник или краеведческий музей города, а также дом купца Смирнова и Парк Гигантских канцтоваров.

— Для таких поездок организаторам не приходится получать разрешение от ГИБДД, что необходимо при поездках на автобусе, — отметила Алёна Изместьева. — Доехать из Челябинска до Миасса на чартерном поезде можно за один час 15 минут, до Златоуста — за два часа 20 минут. Это значительно меньше, чем на поездах регулярного сообщения. В пути дети могут свободно перемещаться по вагону.

При запуске туристического поезда 74.ru протестировал новинку и тоже полюбовался пейзажами горного края.

В июне Златоуст и Миасс объединил новый межмуниципальный маршрут. На автобусе можно добраться от национального парка «Таганай» до Ильменского заповедника.

А со 2 декабря 2017 года по 1 апреля по мультимодальному маршруту Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» курсировал скоростной поезд «Снегирь». Туристы добирались до Миасса на электропоезде, затем пересаживались на автобус и мчались на горнолыжный курорт. Вся дорога занимала не более часа 50 минут. О впечатлениях о поездке читайте в нашем материале. За сезон услугой воспользовалось 10 тысяч человек.