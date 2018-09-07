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Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами
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Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о самом дорогом страховом случае, который произошел с российскими туристами в 2018 году.
27 июля пребывающая в Германии жительница Челябинска обратилась в страховую компанию ERV с жалобой на острую боль в груди. Женщину доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее инфаркт миокарда и провели срочную операцию на сердце. В этой больнице не оказалось нужного оборудования, и пациентку перевезли в другое медицинское учреждение.
Туристка провела три недели в реанимации. Несмотря на оказанную помощь, у нее возникли послеоперационные осложнения, и ее состояние ухудшилось. Лечащий врач принял решение транспортировать застрахованную в Россию в связи с длительностью лечения и его стоимостью, которую, возможно, не сможет покрыть страховка.
В результате страховая компания ERV взяла на себя все расходы по предоставлению медицинской помощи и транспортировке в пределах страховой суммы — 100 тысяч евро (7,9 миллионов рублей). Госпитализация и операция стоили около 70 тысяч евро, самолет санавиации и транспортировка в больницу Челябинска — 30 тысяч евро.
В августе страховая компания ERV составила рейтинг стран, в которых россияне чаще всего обращались за медицинской помощью в первом полугодии 2018 года. Лидирующую позицию по количеству страховых претензий заняло самое популярное среди российских туристов направление — Турция. Здесь за медицинской помощью обращалась почти половина отдыхающих (46 процентов).
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