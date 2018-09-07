Министр курортов Краснодарского края презентует туристический потенциал на международной выставке в Москве

Краснодар . 7 сентября — Новая Кубань. Экспозиция Краснодарского края наглядно продемонстрирует возможности для отдыха и туристические направления, которые развиты на Кубани.

В Международном форуме-выставке «ОТДЫХ 2018» примет участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди . Он возглавит делегацию, отправляющуюся в Москву на днях.

Краснодарский край планирует представить бренд-бук — это фирменный стиль и „дорожная карта“ реализации глобального проекта, который свяжет южные регионы.

Известно, что на форуме будут представлены проекты Республики Крым, г. Севастополя, Ростовской области, Русского географического общества

В мероприятии примут участие федеральные и международные туроператоры, что позволить наладить деловые связи прямо на площадке форума.

Под брендом „Курорты Краснодарского края“ будут представлены предприятия туриндустрии Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, а также Темрюкского и Туапсинского районов.

Они подготовили для туристов предложения, действующие в низкий сезон, презентуют проекты наиболее развитых в регионе направлений туризма, а также ознакомят участников международного мероприятия с реализуемыми краевыми маркетинговыми программами „Южная здравница“ и „Отдых с видом на горы“.

Первая стартует с 1 октября этого года и будет действовать до 1 мая 2019 года. Свои услуги предлагают свыше 60 санаторно-курортных предприятий. Программа позволяет туристам отдыхать и проходить оздоровление со скидками до 50%.

Участниками второй программы являются 28 агротуристических комплексов, баз отдыха, гостевых домов, поместий и других средств размещения. Они предлагают такие виды активного отдыха, как рафтинг, рыбалка, экскурсии и другие. Скидки, предоставляемые отдыхающим, составляют от 5 до 40%.