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Почти четыре тысячи юных нижегородцев отдохнули летом в детских лагерях и на турбазах
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Почти четыре тысячи юных нижегородцев отдохнули летом в детских лагерях и на турбазах 

Newsroom24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Летом 2018 года в загородных детских лагерях и на турбазах отдохнули 3 933 юных нижегородца. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Как отмечается в сообщении, это на 250 человек больше чем в 2017 году.
Всего было проведено 34 смены, из которых 22 — в загородных детских лагерях. Остальные смены были организованы на турбазе «Гребешок». В их числе 10 смен семейного отдыха для работников муниципальной бюджетной сферы и два летних кинологических лагеря.
Как заявила, подводя итоги летней кампании, начальник управления по труду и работе с населением городской администрации Галина Гуренко, особое внимание при организации детского оздоровительного отдыха уделялось профильным сменам.
Традиционно восьмой год подряд в «Зеленых дубках» проводилась профильная православная смена для 150 воспитанников православных школ и гимназий. Во второй раз состоялась профильная спортивная смена для 150 воспитанников спортивных школ города. Кроме того прошли профильные смены для воспитанников детского речного пароходства и воспитанников музыкальной школы №9. А на базе палаточного военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» было проведено пять смен, где отдохнули около 400-от детей.
Всего для организации летнего отдыха детей Нижнего Новгорода летом текущего года работали 15 загородных детских оздоровительных лагерей, из которых 8 — муниципальных, 6 — ведомственных и 1 частный.
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