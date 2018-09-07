«Рубль падает, а мы все ездим»: на Урале подвели итоги туристического сезона

Санкт-Петербург, Сочи и По словам Максима Пузанкова, за первое полугодие 2018 года поток пассажиров аэропорта Кольцово увеличился на 18%. За это время аэропорт перевез 2 712 000. По России чаще всего уральцы путешествовали в Москву Симферополь . Самые популярные зарубежные направления у екатеринбуржцев — Анталия ( Турция ), Дубай ОАЭ ), Прага Чехия ). Помимо статистики популярности уральских туристических направлений, Максим Пузанков привел общероссийский список наиболее популярных пакетных тарифов: 1-е место — Турция, 2-е — Россия, 3-е — Кипр , 4-е — Тунис , 5-е — Греция . Также президент Уральской ассоциации туризма сообщил о выбывании из Топ-5 стран Испании, и сказал, что будь в наличии Египет, он бы потеснил все остальные позиции.

После этого прозвучали цифры, которые в среднем тратят россияне на отдыхе в период с мая по август. В 2017 году Турция стоила 34 709 рублей, в 2018 — 38 307 рублей; Россия: 2017 г. — 22 591 рубль, 2018 г. — 23 132 рубля; Кипр: 2017 г. — 41 124 рубля, 2018 г. — 43 678 рублей; Тунис: 2017 г. — 34 583 рубля, 2018 г. — 37 261 рубль; Греция: 2017 г. — 42 427 рублей, 2018 г. — 46 019 рублей. Рост средней стоимости Максим Пузанков объясняет очередным падением рубля на рынке. В связи с этим, россияне стали экономить на покупке экскурсий, на шоппинге и походах в рестораны.

Далее спикеры порассуждали о поправках в закон о туристической деятельности, которые дают право Ростуризму исключать туроператоров из единого реестра до его объявления об остановке деятельности. Конкретно обсудили недавний прецедент исключения из реестра туроператора «Натали Турс». Михаил Мальцев сказал, что подобные поправки позволяют предотвращать нежелательную деятельность, которая может негативно повлиять на весь туристический рынок. Регулятор теперь имеет дополнительные средства по мониторингу, а, следовательно, и большие полномочия. Пока сложно назвать точное количество пострадавших клиентов «Натали Турс», однако Михаил говорит, что эта цифра не превысит 6000 человек, из которых около 1500 уральцев. Компенсация достанется туристам, приобретавшим пакетные туры.

Роман Прохазка выступил со словом последний. Он напомнил, что 5-6 октября в Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Чешской республики, в рамках которых состоится показ чешской моды, чешской бижутерии, а также концерт фольклорной чешской музыки. Далее Роман рассказал о популярности Чехии у российских туристов. Так мы узнали, что русские приезжают в Чехию независимо от времени года, за первое полугодие количество туристов из России увеличилось на 5%, а также, что Россия занимает первое место по количеству туристов в Чехии среди стран, не прилегающих к чешской границе.