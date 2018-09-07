Ставрополье займется привлечением туристов с Ближнего Востока 

Власти Ставрополья намерены разработать программу привлечения туристов из стран Ближнего Востока.
«Разрабатываем программу для стран Персидского залива, работаем с представителями Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии, и с Израилем», — сообщил на пресс-конференции в Ессентуках глава краевого Минтуризма Александр Трухачев.
По его словам, в работе над этим проектом региону активно помогает представитель королевской семьи Бахрейна принцесса Дейя.
«Принцесса Дейя в Бахрейне занимается непосредственно вопросами социальной сферы и туризма. Под ее началом мы вырабатываем идеологию представления нас там и приглашения их сюда. Эти договоренности уже достигнуты, в ближайшее время… покажем им наш сервис и достопримечательности. Их очень интересуют наши история и культура», — отметил Трухачев.