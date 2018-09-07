Ещё
Ставрополье займется привлечением туристов с Ближнего Востока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка

Ставрополье займется привлечением туристов с Ближнего Востока 

«Это Кавказ» 8 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Власти Ставрополья намерены разработать программу привлечения туристов из стран Ближнего Востока.
«Разрабатываем программу для стран Персидского залива, работаем с представителями Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии, и с Израилем», — сообщил на пресс-конференции в Ессентуках глава краевого Минтуризма Александр Трухачев.
По его словам, в работе над этим проектом региону активно помогает представитель королевской семьи Бахрейна принцесса Дейя.
«Принцесса Дейя в Бахрейне занимается непосредственно вопросами социальной сферы и туризма. Под ее началом мы вырабатываем идеологию представления нас там и приглашения их сюда. Эти договоренности уже достигнуты, в ближайшее время… покажем им наш сервис и достопримечательности. Их очень интересуют наши история и культура», — отметил Трухачев.
«Это Кавказ»: последние новости
Во Владикавказе открыли информационный центр для туристов В аэропорту Владикавказа откроют новый терминал В октябре возобновится прямое авиасообщение между Нальчиком и Санкт-Петербургом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию342
Президент Ирана обратился с призывом к России103
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу58
Новый глава ДНР сделал первое заявление186
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски133
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение