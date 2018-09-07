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Туристам доступно более 40 аудиогидов по Твери и области
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Туристам доступно более 40 аудиогидов по Твери и области 

tvernews.ru 8 часов назад
В бесплатном мобильном приложении izi.travel появились новые аудиогиды по городам и достопримечательностям Тверской области. В их числе экскурсии по тверской Венеции — Вышнему Волочку, прогулки по Старице, Ржеву, Калязину, Кашину, Кимрам, Торопцу, маршрут с посещением знаковых святынь региона — Нило-Столобенской пустыни, истока Волги, храмового комплекса Ширкова Погоста.
Всего гостям Верхневолжья доступно более 40 мультимедийных путеводителей по автомобильным, пешеходным маршрутам, а также музейным объектам. Проект реализуется региональным Министерством туризма с 2017 года. С 2018 года работа по созданию и внедрению новых аудиогидов по основным туристическим направлениям и достопримечательностям продолжается в рамках государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 — 2023 годы.
Чтобы послушать один из гидов по Тверской области, туристам необходимо скачать мобильное приложение izi.travel и далее в поисковой строке ввести welcometver. По ключевому слову будут доступны все мультимедийные путеводители Тверской области, размещённые на платформе.
Приложение само определяет местоположение туриста и начинает воспроизводить запись в фоновом режиме. Пользователи могут одновременно слушать гид и фотографировать достопримечательности. В любой момент аудиозапись можно остановить и включить снова, а также скачать на телефон до поездки.
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