Эксперты выяснили, в какие дни и месяцы россияне ищут авиабилеты чаще всего

МОСКВА , 7 сен — РИА Новости . Внутрироссийские направления традиционно пользуются наибольшей популярностью у россиян. Так, в Москву чаще всего ищут билеты в августе и чуть меньше в июле, а вот в мае и октябре интерес значительно снижается, сообщает OZON.travel.

Санкт-Петербург билеты ищут реже, чем в столицу, однако динамика спроса очень похожа. Пик поиска приходится на сентябрь, высок интерес и летом, а вот в зимние месяцы желающих поехать в Санкт-Петербург становится значительно меньше.

В 2018 году, выбирая билеты для летней поездки в отпуск, наибольшей популярностью пользовался Симферополь. Пика поисковых запросов был в июне, и он до сих пор держится на высоком уровне. В октябре и ноябре количество людей, ищущих билеты в Крым, оказывается минимальным.

Самым популярным зарубежным направлением на лето и бархатный сезон стала Грузия. Спрос на нее по сравнению с прошлым годом вырос более чем в три раза. Своего пика он достиг в июле, хотя в мае и июне был тоже высок. Ниже всего интерес к полету в Тбилиси оказался в ноябре.

Туристические Италию и Испанию активнее всего ищут в марте и апреле, а затем высокий спрос остается на протяжении всего лета.

Россияне бронируют авиабилеты на перелеты по России в среднем за 17 дней. Об отпуске за рубежом путешественники задумываются заранее — примерно за 27 дней.

Вторник — это самый популярный день недели для подбора авиабилетов. Также их охотно ищут и по средам, количество поисковых запросов отличается совсем незначительно. Зато в пятницу начинается ощутимый спад активности пользователей. А в воскресенье количество запросов достигает своего минимума.