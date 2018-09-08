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В Таиланде россиянин украл шашлык и уплыл с ним в море
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В Таиланде российский турист украл шашлык и уплыл с ним в море 

Газета.Ru + ещё 11 13 часов назад
Фото: timer-odessa.net
В Таиланде российский турист украл 10 порций куриного шашлыка и попытался уплыть с ними в море, передает ТВ Центр.
Инцидент произошел в курортном городе Паттайя. Мужчина стащил 10 порций куриного шашлыка с жаровни и вместе с мясом прыгнул в море, где плавал его друг.
Один из находившихся на берегу местных жителей бросился ему помогать, решив, что россиянин тонет. Однако тот бросился на него с криком, что в море его ждет друг, которому он несет еду.
На шум прибежали полицейские. Они выловили мужчину и доставили в участок. Туда же прибыл уличный торговец, у которого украли шашлык. Он сообщил, что не будет подавать заявление в полицию, так как "у всех бывают моменты, когда мы немного сошли с ума". В итоге стражи порядка отпустили туриста.
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