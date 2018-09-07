За перепродажу билетов на концерты могут оштрафовать на миллион рублей

Так как сегодня нет никаких штрафных санкций при возврате билетов на культурно-зрелищные мероприятия, то обострилась проблема с перепродажей билетов. Перекупщики пытаются продавать билеты дороже их номинальной стоимости, а то, что не продали, возвращают организатору мероприятия. Организатор принимает билет и возвращает его полную стоимость заказчику, неся при этом убытки. Ведь вероятность продать билет, возвращенный в день проведения мероприятия, невысока.

Первым законопроектом предлагается установить, что реализацией билетов могут заниматься только организации культуры, музеи или уполномоченные такой организацией лица на основании договора.

При этом предусматривается, что порядок возврата билетов на культурные мероприятия, в том числе и в случаях отказа от посещения мероприятий по инициативе посетителя, будут устанавливаться организациями культуры.

В случаях отмены, замены или переноса культурных мероприятий посетителю будет возмещаться полная стоимость билета самой организацией или лицом, уполномоченным на реализацию билетов.

Второй законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормами ответственности за перепродажу билетов.

В случае продажи билетов неуполномоченными лицами состав правонарушения будет выражаться в незаконной продаже товаров.

В случае реализации билетов по цене, превышающей цену, указанную на билете, предлагается установить штрафы в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — для граждан; от 150 тысяч до 400 тысяч рублей — для должностных лиц; от 200 тысяч до 500 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей; от 700 тысяч до одного миллиона рублей — для юридических лиц.