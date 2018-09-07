В России усовершенствуют систему возврата билетов на культурные мероприятия

России усовершенствуют порядок реализации и возврата билетов на культурно-зрелищные мероприятия, соответствующие законопроекты внесены в Госдуму , сообщается на сайте кабмина.

Предлагается установить, что реализацией билетов могут заниматься только организации культуры, осуществляющие деятельность в области исполнительских искусств, музеи или уполномоченные такой организацией лица на основании договора.

В случаях отмены, замены или переноса культурных мероприятий посетителю будет возмещаться полная стоимость билета. В случае продажи билетов неуполномоченными лицами предусматриваются штрафы.

При продаже билетов по цене, превышающей цену, указанную на билете, предлагается установить штрафы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — для граждан; от 150 тыс. до 400 тыс. рублей — для должностных лиц; от 200 тыс. до 500 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей; от 700 тыс. до 1 млн рублей — для юридических лиц.