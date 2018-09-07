Мировой Чемпионат Фейерверков в Калининграде возглавил рейтинг лучших событий начала осени для туристов

Мировой Чемпионат Фейерверков в Калининграде возглавил рейтинг лучших событий для туристов в эти выходные, 8 и 9 сентября. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Чемпионат пройдёт 8, 15 и 22 сентября в Калининграде на прилегающей территории стадиона «Калининград». 8 сентября зрители увидят музыкальные фейерверки от команд из Эстонии, Канады и США, выступления артистов, где хедлайнером станет певец Кевин МакКой, бывший участник немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue.

В первую пятёрку лучших туристических событий начала осени также вошли фестивали: фермерской еды «Своё» в Великом Новгороде, воздушных змеев «Воздухфест» в Астрахани, военно-исторический «Ивангородский рубеж» в Ивангороде Ленинградской области и исторической реконструкции «Елецкий набат» в Ельце Липецкой области. Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий.

В дни чемпионата фейерверков часть улиц Калининграда будет закрыта для транспорта, для зрителей до основной площадки запустят автобусы с Северного и Южного вокзалов.