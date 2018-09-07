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Вылет рейса Новосибирск — Сания отложили на восемь часов по технической причине
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Вылет рейса Новосибирск — Сания отложили на восемь часов по технической причине 

ТАСС 10 часов назад
НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Вылет рейса Новосибирск — Сания (Китай) авиакомпании IFly по технической причине отложен на 8 часов. Пассажиры размещены в гостинице, сообщили в пятницу ТАСС а Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"Пассажиры должны были быть отправлены в Санию в 04:05 по местному времени (00:05 мск). Воздушное судно Airbus 319. По технической причине авиакомпания вылет отложила, ориентировочное время отправки к месту назначения 12:00 (08:00 мск)", — сказали в прокуратуре.
На рейс были зарегистрированы 156 пассажиров, в том числе 29 детей. Они обеспечены напитками и горячим питанием и размещены в гостинице. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
"Авиакомпания уточнила, что в 11:55 (07:55 мск) ожидается прибытие резервного борта, и в 13:00 (09:00 мск) пассажиры будут отправлены к месту назначения", — уточнили в прокуратуре.
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