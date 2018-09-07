Из Ростова в Волгоград отправился первый рейс авиакомпании «Азимут»

Базовый перевозчик аэропорта Платов авиакомпания «Азимут» вчера вечером, 6 сентября, открыл новый рейс Ростов-на-Дону — Волгоград . Самолет в столице соседнего региона встретили традиционным приветствием для первых рейсов новых авиакомпаний — водной аркой («Аркой триумфа»). Помимо этого, пассажиры, которые первыми приобрели билет на оба направления, получили из рук исполнительного директора авиакомпании Эдуарда Теплицкого сертификат на бесплатный перелет по любому направлению «Азимута» «туда — обратно».

Михаил, первый пассажир рейса Ростов-на-Дону — Волгоград, летел в свой родной город. Он рассказал, что часто вынужден бывать в командировке в донской столице. Арина, первой купившая билет на рейс из столицы Поволжья на Дон, также возвращалась домой после прогулки по Волгограду. О новом направлении «Азимута» ей рассказала подруга.

Самолеты «Азимута» будут летать из Ростова-на-Дону в Волгоград по четвергам и субботам, вылет в 20:30, посадка — 21:40. Назад самолет отправится в 22:40 и сядет на донской земле в 23:50. Стоимость билетов начинается от 888 рублей, однако по этому тарифу нельзя оформить багаж, можно взять только ручную кладь весом до 10 кг. Стоимость билета с включенным багажом начинается от 1780 рублей. Перелеты будут выполняться на лайнерах «Сухой Суперджет 100» SSJ100-95LR увеличенной дальности полета.

Из Ростова-на-Дону самолетами «Азимута» можно также улететь в Москву, Грозный, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Калугу, Симферополь и Уфу. АО «Авиакомпания Азимут» принадлежит Ростовской области в лице ОАО «Региональная Корпорация Развития», а также ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+».

Михаил Кругликов