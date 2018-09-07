В Барнауле изменят расписание садоводческого маршрута

Автобус №124к «ЛДП Урожайный» — «Садоводство „Озерное“ с 10 сентября будет реже ходить по вечерам.

С „ЛДП Урожайный“ он будет отправляться в 07.30, 09.44, 13.16, 15.30 часов. Из садоводства — в 08.37, 10.51, 14.23, 16.37 часов.