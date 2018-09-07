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В Барнауле изменят расписание садоводческого маршрута
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В Барнауле изменят расписание садоводческого маршрута 

АиФ — Алтай + ещё 2 10 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Автобус №124к «ЛДП Урожайный» — «Садоводство „Озерное“ с 10 сентября будет реже ходить по вечерам.
С „ЛДП Урожайный“ он будет отправляться в 07.30, 09.44, 13.16, 15.30 часов. Из садоводства — в 08.37, 10.51, 14.23, 16.37 часов.
АиФ — Алтай: последние новости
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