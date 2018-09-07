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Шанхайские власти работают над превращением города в одну из столиц мирового туризма
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Шанхайские власти работают над превращением города в одну из столиц мирового туризма 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Шанхай, 7 сентября /Синьхуа/ — Власти Шанхая в настоящее время работают над превращением мегаполиса в одну из столиц мирового туризма.
Согласно планам городского правительства, к 2020 году число посещающих Шанхай китайских туристов должно достичь 360 млн человек в год, зарубежных — 10 млн человек, общие доходы от туризма должны превысить 600 млрд юаней /88 млрд долл. США/. Добавленная стоимость, создаваемая в туристическом секторе, должна будет составлять около 7 процентов ВРП города.
К 2035 году число зарубежных туристов в Шанхае должно достичь 14 млн человек, к этому времени мегаполис должен превратиться в известный и высококлассный мировой туристический центр.
Как отметила на состоявшейся в четверг пресс-конференции глава Управления по делам туризма Шанхая Сюй Вэйвань, ведущие мировые туристические города каждый год привлекают свыше 10 млн зарубежных туристов, а Шанхай в прошлом году привлек 8,73 млн зарубежных туристов. Для увеличения турпотока из-за рубежа Шанхаю необходимо приложить определенные усилия.
В связи с этим правительство города на вчерашней пресс-конференции обнародовало ряд идей. В частности, будет вестись работа по модернизации и трансформации туристической отрасли города, созданию благоприятной туристической среды, повышению туристической привлекательности и влиятельности Шанхая и т. д. -0-
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