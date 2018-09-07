Цены на авиабилеты до Москвы сильно удивят приморцев

В конце этой недели цены на авиабилеты из Владивостока до Москвы подскочат до небывалых высот. В воскресенье, 9 сентября, самый дешевый билет на прямой рейс до Москвы можно будет купить за 110 тысяч рублей, а в следующее воскресенье полет обойдется в 190 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS. Почти 79 тысяч рублей придется заплатить за билет на прямой рейс до Москвы 10 и 11 сентября. Повторно цены поднимутся в период с 16 по 24 сентября.

Так, билет от компании «Аэрофлот» в эконом-классе на прямой рейс Владивосток — Москва 16, 17, и 19 сентября будет стоить 189,927 тыс.руб., 18 — 21сентября — от 137,127 тыс. руб., 22 сентября — 197,695 тыс. руб., 23 — 24 сентября — от 110 тыс. руб.

Цены на билеты авиакомпании «Россиия» варьируются от 65 до 132 тысяч рублей.

Уже в октябре и ноябре цены на авиабилеты по тому же направлению заметно снизятся и их стоимость будет колебаться в пределах 13-15 тыс.руб.