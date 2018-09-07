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Цены на авиабилеты до Москвы сильно удивят приморцев
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Цены на авиабилеты до Москвы сильно удивят приморцев 

Primpress + ещё 1 12 часов назад
Фото: Primpress
В конце этой недели цены на авиабилеты из Владивостока до Москвы подскочат до небывалых высот. В воскресенье, 9 сентября, самый дешевый билет на прямой рейс до Москвы можно будет купить за 110 тысяч рублей, а в следующее воскресенье полет обойдется в 190 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS. Почти 79 тысяч рублей придется заплатить за билет на прямой рейс до Москвы 10 и 11 сентября. Повторно цены поднимутся в период с 16 по 24 сентября.
Так, билет от компании «Аэрофлот» в эконом-классе на прямой рейс Владивосток — Москва 16, 17, и 19 сентября будет стоить 189,927 тыс.руб., 18 — 21сентября — от 137,127 тыс. руб., 22 сентября — 197,695 тыс. руб., 23 — 24 сентября — от 110 тыс. руб.
Цены на билеты авиакомпании «Россиия» варьируются от 65 до 132 тысяч рублей.
Уже в октябре и ноябре цены на авиабилеты по тому же направлению заметно снизятся и их стоимость будет колебаться в пределах 13-15 тыс.руб.
Напомним, что из Владивостока в Москву в день совершается только три рейса. Полеты выполняются на самолетах «Аэрофлота» Boeing 777-300ER (пассажировместимость 402 человека) и Airbus 330-300 (обычно в компоновке на 296 кресел), «Россия» ставит на маршрут доставшиеся ей от «Трансаэро» старые Boeing 747-400 (447 мест) либо Boeing 777-300 (373 места).
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