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В Волгограде запустили водяную арку над первым самолетом из Ростова — на — Дону
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В Волгограде запустили водяную арку над первым самолетом из Ростова — на — Дону 

v1.ru 20 часов назад
Фото: v1.ru
Самый дешевый билет до Ростова обойдется в 888 рублей
В волгоградском аэропорту приземлился первый самолет из Ростова— на — Дону. Путешествие на авиалайнере «Сухой Суперджет — 100» заняло у пассажиров чуть больше часа.
— С 6 сентября авиакомпания «Азимут» открывала прямые авиарейсы до Ростова — на — Дону, — рассказали в пресс — службе аэропорта. — Сегодняшний рейс в воздушной гавани встречали традиционной водяной аркой приветствия. Первый пассажир, который спустился с трапа получил подарки.
Улететь в Ростов — на — Дону волгоградцы смогут в четверг и в субботу. Из донской столицы пассажиров заберут в 20: 30 — в пути горожане проведут всего один час и 10 минут. Из Волгограда самолеты вылетят в 22: 40.
— Билеты продаются по весьма демократичным ценам. Самый дешевый из них обойдется туристам в 888 рублей, — добавили в пресс — службе аэропорта.
Этой весной Волгоград связали сразу с несколькими городами России и мира. Путешественники, которые не любят долгих переездов на поезде, могут долететь до Казани, Сочи, Минвод и Челябинска. Новую авианить в волгоградском аэропорту проложили и до Армении.
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