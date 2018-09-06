В Волгограде запустили водяную арку над первым самолетом из Ростова — на — Дону

Самый дешевый билет до Ростова обойдется в 888 рублей

В волгоградском аэропорту приземлился первый самолет из Ростова— на — Дону. Путешествие на авиалайнере «Сухой Суперджет — 100» заняло у пассажиров чуть больше часа.

— С 6 сентября авиакомпания «Азимут» открывала прямые авиарейсы до Ростова — на — Дону, — рассказали в пресс — службе аэропорта. — Сегодняшний рейс в воздушной гавани встречали традиционной водяной аркой приветствия. Первый пассажир, который спустился с трапа получил подарки.

Улететь в Ростов — на — Дону волгоградцы смогут в четверг и в субботу. Из донской столицы пассажиров заберут в 20: 30 — в пути горожане проведут всего один час и 10 минут. Из Волгограда самолеты вылетят в 22: 40.

— Билеты продаются по весьма демократичным ценам. Самый дешевый из них обойдется туристам в 888 рублей, — добавили в пресс — службе аэропорта.

Этой весной Волгоград связали сразу с несколькими городами России и мира. Путешественники, которые не любят долгих переездов на поезде, могут долететь до Казани, Сочи, Минвод и Челябинска. Новую авианить в волгоградском аэропорту проложили и до Армении.