Потенциал развития внутреннего туризма обсудили туроператоры и власти Вологды

Перспективы развития спортивно-оздоровительного туризма представили 40 вологодским туроператорам и экскурсоводам. Встреча с поставщиками услуг по трем направлениям состоялась на базе Центра активного отдыха и туризма в Стризнево. Выезд организовали городские власти с целью выстраивания сотрудничества сторон.

Открытием для представителей туриндустрии стала презентация Вологодской бальнеологической лечебницы, которая начала работать в конце прошлого месяца после ремонта. Комплекс услуг включает СПА-процедуры и программы, предполагающие использование минеральной воды из двух скважин.

Другое направление — в сфере спортивного туризма, связано оно с развитием в Вологде баскетбольного движения. На вовлечение в игру школьников ориентирована Академия баскетбола «Чеваката», которую возглавляет заслуженный тренер России Татьяна Карамышева . В сентябре стартовал совместный проект с образовательными учреждениями, к нему готовы подключиться 15 школ.

«Баскетбол на базе школ будут развивать с привлечением профессиональных тренеров из команды «Чеваката» и СДЮСШОР по баскетболу, задача — привлечь к занятиям как можно больше детей и подростков. Это интеллектуальный, командный вид спорта, развивающий коммуникативные умения, скорость реакции. В группы примут всех желающих независимо от телосложения и роста, ребята получат возможность участвовать во всероссийских соревнованиях по КЭС-баскету, самые перспективные игроки смогут поиграть в составе команд «Чеваката» и «Бульдоги». Этот проект имеет непосредственное отношение к развитию туризма, предполагает групповые выезды на сборы и соревнования, в том числе за пределы региона, и организацию туров для групп поддержки команд», — рассказала генеральный директор туристической компании «Пилигрим» Наталия Киселева.

О совместном сотрудничестве договорились представители Академии баскетбола и с бальнеолечебницей. Совместный проект, направленный на укрепление здоровья спортсменов, реализуют, начиная уже со следующей недели.

Свои услуги также презентовали представители Центра отдыха и туризма в Вологодском районе. Комплекс развивается и предлагает несколько направлений активного семейного отдыха, реализуется проект создания тематического парка развлечений. Первый этап уже завершен — построен парк динозавров площадью 40 тысяч кв. метров, это всесезонная площадка под открытым небом с озвученными и подвижными фигурами динозавров в натуральную величину. Вторым этапом станет запуск аквапарка.

В будущем на территории Центра туризма появится парк аттракционов. Сейчас здесь функционирует веревочный парк, контактный зоопарк и полигоны для стрельбы из лука и арбалета, в зимнее время работает трасса для катания на ватрушках. Возможности отдыха на этих площадках оценили туроператоры и экскурсоводы.

«Круглый стол подтвердил свою эффективность, он оказался полезен обеим сторонам — поставщикам услуг и туроператорам, которые их будут продвигать. Так, например, представители туристической компании «Академия здоровья», ориентированной на развитие детского оздоровительного туризма, обсудили конкретные условия сотрудничества с Центром отдыха и туризма. Возить в аквапарк планируют детские группы. Представленная информация поможет экскурсоводам откорректировать программы и туристические маршруты, включить в них предложенные услуги», — рассказала и. о. начальника Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.

Всего на территории Вологды в настоящее время работает 32 туроператора, из них 18 ориентированы на развитие внутреннего туризма.