Сюрприз ждет полетевших из Владивостока в Москву рейсами «России»

«С зимнего расписания по Wi-Fi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров, а с летнего расписания мы попытаемся установить кресла, где будут стоять уже стационарные гаджеты», — заявил Савельев, слова которого приводит «Интерфакс»

Ранее сообщалось, что, начиная с зимнего сезона 2018-2019 годов, «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам в среднем на 12%». Стоимость таких билетов у «Аэрофлота» в этом году повысилась с 22 тысяч рублей туда и обратно до 25 тысяч. Однако авиакомпания «Россия» летает по старому «плоскому» тарифу в 22 тысячи рублей туда и обратно.

Билет по фиксированному тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

Савельев объяснил решение компании передать часть рейсов «Владивосток-Москва» в ведение «России».

«Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом», — уточнил глава компании-авиаперевозчика.