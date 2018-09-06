Кабмин уточнил, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых

Юрий Барзыкин. «Компенсации выплачиваются только в том случае, если туристы оплатили стоимость тура по договору, а туроператор свои обязательства не исполнил. Ущерб возмещается за счет страхования ответственности туроператоров в страховых компаниях. Также могут привлекаться выданные туроператору банковские гарантии», — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии

Если страховки не хватает, для выплат привлекаются средства фонда персональной ответственности. В случае банкротства туроператора фонд персональной ответственности распределяется пропорционально до последней копейки между пострадавшими туристами. «То есть чем больше человек заплатил, тем больше должна быть его компенсация», — собеседник «РГ».

Возможность требовать возмещения ущерба у туристов возникает с того дня, когда туроператор публично заявил о прекращении своей деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам или когда Ростуризм исключил туроператора из реестра. «Важно, что обратиться за компенсацией турист может не только к туроператору, но и к турагенту, у которого покупал путевку», — отметил Юрий Барзыкин, добавив при этом, что фонд персональной ответственности все же играет вспомогательную роль, потому что в нем, как правило, меньше денег, чем по сумме страховки.

И туристы должны понимать особенности, связанные с возмещением ущерба, подчеркивают эксперты "Российской газеты" . Есть несколько нюансов. Например, если турист по вине одного туроператора не смог воспользоваться путевкой, но решил не срывать отпуск и купил тур у другого дороже, разницу в цене компенсировать не будут.

Также к реальному ущербу не относится компенсация морального вреда и другие факторы, не имеющие прямого отношения к формированию конкретного тура.

Второе постановление правительства вносит изменения в правила оказания услуг по реализации турпродукта. «По сути оба документа касаются возможности выплаты компенсаций туристам в случае банкротств туроператоров и логически продолжают недавние изменения в законе о туристской деятельности», — отметил в беседе с «РГ» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Буквально 3 сентября этого года, напомнил он, Ростуризм получил право исключать из единого федерального реестра недобросовестных туроператоров, невзирая на формальные признаки, например, не дожидаясь объявления самой компании о банкротстве. Реестр туроператоров и турагентств дает право на работу, его ведет ассоциация «Турпомощь» (с реестром можно ознакомиться на сайтах «Турпомощи» и Ростуризма).

Яркий пример действия новеллы от 3 сентября — исключение из реестра туроператора «Натали турс».

Несмотря на фактически сорванные туры, организация официально не прекращала работу. Между тем долг «Натали турс» перед туристами и партнерами достигал 1,5 миллиарда рублей, а общее число пострадавших курортников приблизилось к 30 тысячам.

Сразу после вступления в силу изменений Ростуризм исключил «Натали турс» из реестра, и после этого последовала необходимость законодательно оформить и возможность получения компенсации туристами. «Раньше пострадавшие туристы могли рассчитывать на возмещение ущерба за неиспользованный тур только в случае приостановки деятельности самим туроператором.

Теперь постановлением правительства им дается основание претендовать на компенсацию и в случае, если туроператора исключил из реестра Ростуризм, как это произошло с „Натали турс“, — пояснил Юрий Барзыкин.

Кроме того, по новому постановлению правительства, туроператоры должны уведомлять туристов о невозможности продолжать работу не только на собственных сайтах, но и на сайте „Турпомощи“.

Это положение необходимо для синхронизации действий органа управления — Ростуризма и бизнеса — ассоциации „Турпомощь“, чтобы информация своевременно доводилась до потребителей через все каналы.

Тем временем

По сообщениям собственных корреспондентов „РГ“, взаимоотношения турфирм с клиентами не всегда радостные. В омскую полицию начали обращаться туристы, пострадавшие от рук виртуальных мошенников. Аферисты размещают в сети интернет сайты-клоны известных санаториев и профилакториев и продают путевки в никуда.

Однако помимо мошенников и сами туркомпании могут перепутать дату вылета, даже месяц тура. Как-то перепутали отели с одинаковым названием в Дубае — туристы хотели именно гостиницу, расположенную на береговой линии, а их поселили в отель, откуда до пляжа надо было добираться. После скандала менеджер турфирмы оплачивала клиентам такси до пляжа. Одна из туркомпаний продала путевку в Турцию и умудрилась продать как дополнительную услугу трансфер из аэропорта до гостиницы, тогда как отель бесплатно доставляет своих гостей. Туристы юридически оформляли претензии, и фирма возвратила им 17 тысяч за трансфер. Был уникальный случай в Ульяновской области, когда местная турфирма по низкой цене предлагала клиентам путевки в Айя-Напу, люди покупали тур, а их отправляли в нашу Анапу. Сейчас расследуется уголовное дело по факту мошенничества.

В Воронеже фирма „Креспи Консалтинг“ оставила десятки человек без денег и отдыха. Кто-то не получил электронные билеты на самолет, не смог дозвониться до менеджера и сразу остался в Воронеже. Кто-то узнал о неоплаченном рейсе и гостинице только в аэропорту и также не мог связаться с фирмой, а затем несколько месяцев тщетно ждал возврата денег.

Годами не могут получить свои деньги обманутые туристы-петербуржцы, покупавшие туры в компаниях „Солвек-Турне“ и „Верса“. А ведь банкротство этих компаний было еще в 2014 году. Год назад разорилась компания „Аэлита трэвел“, в текущем году банкротом стала „Матрешка-Тур“. Соцсети переполнены жалобами туристов, которые уже пережили суд. И хотя решения вынесены в их пользу, получить деньги на неполученную услугу они не могут.