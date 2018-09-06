Кабмин уточнил, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых 

«Компенсации выплачиваются только в том случае, если туристы оплатили стоимость тура по договору, а туроператор свои обязательства не исполнил. Ущерб возмещается за счет страхования ответственности туроператоров в страховых компаниях. Также могут привлекаться выданные туроператору банковские гарантии», — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Если страховки не хватает, для выплат привлекаются средства фонда персональной ответственности. В случае банкротства туроператора фонд персональной ответственности распределяется пропорционально до последней копейки между пострадавшими туристами. «То есть чем больше человек заплатил, тем больше должна быть его компенсация», — собеседник «РГ».
Возможность требовать возмещения ущерба у туристов возникает с того дня, когда туроператор публично заявил о прекращении своей деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам или когда Ростуризм исключил туроператора из реестра. «Важно, что обратиться за компенсацией турист может не только к туроператору, но и к турагенту, у которого покупал путевку», — отметил Юрий Барзыкин, добавив при этом, что фонд персональной ответственности все же играет вспомогательную роль, потому что в нем, как правило, меньше денег, чем по сумме страховки.
И туристы должны понимать особенности, связанные с возмещением ущерба, подчеркивают эксперты "Российской газеты". Есть несколько нюансов. Например, если турист по вине одного туроператора не смог воспользоваться путевкой, но решил не срывать отпуск и купил тур у другого дороже, разницу в цене компенсировать не будут.
Также к реальному ущербу не относится компенсация морального вреда и другие факторы, не имеющие прямого отношения к формированию конкретного тура.
Второе постановление правительства вносит изменения в правила оказания услуг по реализации турпродукта. «По сути оба документа касаются возможности выплаты компенсаций туристам в случае банкротств туроператоров и логически продолжают недавние изменения в законе о туристской деятельности», — отметил в беседе с «РГ» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Буквально 3 сентября этого года, напомнил он, Ростуризм получил право исключать из единого федерального реестра недобросовестных туроператоров, невзирая на формальные признаки, например, не дожидаясь объявления самой компании о банкротстве. Реестр туроператоров и турагентств дает право на работу, его ведет ассоциация «Турпомощь» (с реестром можно ознакомиться на сайтах «Турпомощи» и Ростуризма).
Яркий пример действия новеллы от 3 сентября — исключение из реестра туроператора «Натали турс».
Несмотря на фактически сорванные туры, организация официально не прекращала работу. Между тем долг «Натали турс» перед туристами и партнерами достигал 1,5 миллиарда рублей, а общее число пострадавших курортников приблизилось к 30 тысячам.
Сразу после вступления в силу изменений Ростуризм исключил «Натали турс» из реестра, и после этого последовала необходимость законодательно оформить и возможность получения компенсации туристами. «Раньше пострадавшие туристы могли рассчитывать на возмещение ущерба за неиспользованный тур только в случае приостановки деятельности самим туроператором.
Теперь постановлением правительства им дается основание претендовать на компенсацию и в случае, если туроператора исключил из реестра Ростуризм, как это произошло с „Натали турс“, — пояснил Юрий Барзыкин.
Кроме того, по новому постановлению правительства, туроператоры должны уведомлять туристов о невозможности продолжать работу не только на собственных сайтах, но и на сайте „Турпомощи“.
Это положение необходимо для синхронизации действий органа управления — Ростуризма и бизнеса — ассоциации „Турпомощь“, чтобы информация своевременно доводилась до потребителей через все каналы.
Тем временем
По сообщениям собственных корреспондентов „РГ“, взаимоотношения турфирм с клиентами не всегда радостные. В омскую полицию начали обращаться туристы, пострадавшие от рук виртуальных мошенников. Аферисты размещают в сети интернет сайты-клоны известных санаториев и профилакториев и продают путевки в никуда.
Однако помимо мошенников и сами туркомпании могут перепутать дату вылета, даже месяц тура. Как-то перепутали отели с одинаковым названием в Дубае — туристы хотели именно гостиницу, расположенную на береговой линии, а их поселили в отель, откуда до пляжа надо было добираться. После скандала менеджер турфирмы оплачивала клиентам такси до пляжа. Одна из туркомпаний продала путевку в Турцию и умудрилась продать как дополнительную услугу трансфер из аэропорта до гостиницы, тогда как отель бесплатно доставляет своих гостей. Туристы юридически оформляли претензии, и фирма возвратила им 17 тысяч за трансфер. Был уникальный случай в Ульяновской области, когда местная турфирма по низкой цене предлагала клиентам путевки в Айя-Напу, люди покупали тур, а их отправляли в нашу Анапу. Сейчас расследуется уголовное дело по факту мошенничества.
В Воронеже фирма „Креспи Консалтинг“ оставила десятки человек без денег и отдыха. Кто-то не получил электронные билеты на самолет, не смог дозвониться до менеджера и сразу остался в Воронеже. Кто-то узнал о неоплаченном рейсе и гостинице только в аэропорту и также не мог связаться с фирмой, а затем несколько месяцев тщетно ждал возврата денег.
Годами не могут получить свои деньги обманутые туристы-петербуржцы, покупавшие туры в компаниях „Солвек-Турне“ и „Верса“. А ведь банкротство этих компаний было еще в 2014 году. Год назад разорилась компания „Аэлита трэвел“, в текущем году банкротом стала „Матрешка-Тур“. Соцсети переполнены жалобами туристов, которые уже пережили суд. И хотя решения вынесены в их пользу, получить деньги на неполученную услугу они не могут.
В феврале нынешнего года суд города Ачинска Красноярского края постановил ликвидировать местного скандального туроператора „Вояж“. Этого добивался местный Роспотребнадзор, который оказался буквально завален жалобами клиентов компании. Многие из них, купив путевки, так и не смогли отдохнуть. Позже выяснилось, что туроператор был на плохом счету у зарубежных партнеров, поскольку очень неохотно расплачивался за поставленные услуги. При этом деньги от покупателей путевок получал сразу в полном объеме.