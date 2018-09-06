Ставропольский край собрал 79 млн рублей курортного сбора

ЕССЕНТУКИ , 6 сентября. / ТАСС /. Власти Ставрополья за время действия курортного сбора, в экспериментальном порядке введенного в регионе с 1 мая, получили 79 млн рублей и уже начали вкладывать средства в реконструкцию курортной инфраструктуры, сообщил в четверг на пресс-конференции в Ессентуках министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев

"Сегодня, собрав 79 млн рублей и продолжая собирать средства, мы уже начинаем реконструкцию курортных объектов на местах за счет средств сбора. Сбор идет в намеченном порядке", — сказал Трухачев.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму . С 1 мая эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля — в Краснодарском крае . В Крыму действие эксперимента начнется с 1 мая 2019 года.

Сбор авансом

По словам Трухачева, Кавказские Минеральные Воды с мая, когда начался эксперимент по курортному сбору, приняли более 200 тыс. отдыхающих. «Идет четкая тенденция на сокращение нежелающих уплачивать курортный сбор.

Также в реестр операторов курортного сбора сегодня уже вошли практически все действующие санатории и гостиницы», — отметил министр.

Он добавил, что сбор с туристов идет в соответствии с намеченным планом, до конца года власти планируют получить порядка 181 млн рублей. По распоряжению губернатора Владимира Владимирова , необходимые средства уже направлены в муниципалитеты из краевого бюджета, чтобы там начали работу по реконструкции курортной инфраструктуры, не дожидаясь окончания года.

"Потенциально просчитанные лимиты доведены до территорий, вошедших в зону эксперимента, авансом. И мы уже сегодня начинаем готовить проектно-сметную документацию, вести работы.

Ремонтные и строительно-монтажные работы идут в Железноводске, а в ближайшие несколько недель начнутся повсеместно. И в новом году мы получим новые объекты туристской инфраструктуры", — рассказал Трухачев.

Рост туристического потока

По словам министра, курорты Ставрополья прогнозируют увеличение количества отдыхающих по итогам года. «Если мы приняли 998 тыс. отдыхающих в 2017 году, то в этом году планируем принять 1 млн 550 тыс.», — сказал он. Трухачев отметил, что на Кавминводах «среднегодовая загрузка санаториев составляет 87,9%, это самый высокий показатель по курортам страны».

"Если раньше мы говорили о приросте [туристического потока] в 6%, то сейчас видим увеличение на 7,5-8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. И это не предел, цифра может увеличиться кратно. В 2019 году мы рассчитываем на рост в 9-11%", — добавил Трухачев.