Кавминводы сотрудничают с принцессой Бахрейна в привлечении туристов с Ближнего Востока

ЕССЕНТУКИ , 6 сентября. / ТАСС /. Программу привлечения туристов из стран Ближнего Востока разработают на Ставрополье , сообщил в четверг на пресс-конференции в Ессентуках министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев

Бахрейна, "Разрабатываем программу для стран Персидского залива, работаем с представителями Омана Саудовской Аравии и с Израилем", — сказал он, добавив, что в работе с регионом активно сотрудничает представитель королевской семьи Бахрейна принцесса Дейя.

"Принцесса Дейя в Бахрейне занимается непосредственно вопросами социальной сферы и туризма. Под ее началом мы вырабатываем идеологию представления нас там и приглашения их сюда. Эти договоренности уже достигнуты, в ближайшее время

покажем им наш сервис и достопримечательности. Их очень интересуют наши история и культура", — рассказал Трухачев.

"Адресно прорабатываем с представителями администраций и туристических компаний перспективы позиционирования курортов КМВ, чтобы определить действительно ли есть заинтересованность туристов приезжать на КМВ", — сказал он.