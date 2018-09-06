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Кавминводы сотрудничают с принцессой Бахрейна в привлечении туристов с Ближнего Востока
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Кавминводы сотрудничают с принцессой Бахрейна в привлечении туристов с Ближнего Востока 

ТАСС 20 минут назад
ЕССЕНТУКИ, 6 сентября. /ТАСС/. Программу привлечения туристов из стран Ближнего Востока разработают на Ставрополье, сообщил в четверг на пресс-конференции в Ессентуках министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.
"Разрабатываем программу для стран Персидского залива, работаем с представителями Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и с Израилем", — сказал он, добавив, что в работе с регионом активно сотрудничает представитель королевской семьи Бахрейна принцесса Дейя.
"Принцесса Дейя в Бахрейне занимается непосредственно вопросами социальной сферы и туризма. Под ее началом мы вырабатываем идеологию представления нас там и приглашения их сюда. Эти договоренности уже достигнуты, в ближайшее время
покажем им наш сервис и достопримечательности. Их очень интересуют наши история и культура", — рассказал Трухачев.
"Адресно прорабатываем с представителями администраций и туристических компаний перспективы позиционирования курортов КМВ, чтобы определить действительно ли есть заинтересованность туристов приезжать на КМВ", — сказал он.
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