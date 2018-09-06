Дешёвые рейсы Ярославль-Казань будут летать по новому расписанию

Рейсы из Ярославля Казань продают от четырёх тысяч в одну сторону

С сентября самолёты из Ярославля в Казань будут летать по другому расписанию. Если раньше рейсы отправлялись по понедельникам и четвергам, то теперь это будут вторники и четверги. Также меняется время вылета и прибытия.

Во вторник рейсы из Казани прилетают в 21:15, а вылетают в 22:15. В четверг самолёт из Казани прибывает в 20:55 и вылетает обратно в 21:50.

— Этот график будет действовать с 25 сентября по 25 октября. Рейсы Ярославль-Казань субсидируются в равных долях из бюджетов Ярославской области и республики Татарстан, — рассказала и.о.директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева

В аэропорту рассказали, что изменения в расписании связаны с новым лётным периодом и графиком оборота самолетов. Напомним, пассажиров перевозит компания UVT aero. На сайте аэропорта говорится, что цены на перелёт начинаются от 2335 рублей. Однако уже при выборе даты онлайн самые дешёвые билеты стоят больше четырех тысяч рублей в одну сторону.

На этой неделе в аэропорту Ярославля сменили генерального директора.