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В Ставрополе пропал усатый турист с рюкзаком и палаткой
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В Ставрополе пропал усатый турист с рюкзаком и палаткой 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Туриста с рюкзаком и палаткой ищут в Ставрополе и окрестностях, сообщили STAV.AIF.RU в «Лиза Алерт».
Алексей Новиков приехал в Ставрополь с туристическим рюкзаком, палаткой и спальником и перестал выходить на связь 13 августа. Мужчине 59 лет, он высокого роста и плотного телосложения. Он носит густые усы и короткие тёмные волосы.
Волонтёры просят сообщить информацию о пропавшем туристе в полицию по номеру 112 или на «горячую линию» 8 (800) 700-54-52.
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