В Ставрополе пропал усатый турист с рюкзаком и палаткой

Туриста с рюкзаком и палаткой ищут в Ставрополе и окрестностях, сообщили STAV.AIF.RU в «Лиза Алерт». Алексей Новиков приехал в Ставрополь с туристическим рюкзаком, палаткой и спальником и перестал выходить на связь 13 августа. Мужчине 59 лет, он высокого роста и плотного телосложения. Он носит густые усы и короткие тёмные волосы. Волонтёры просят сообщить информацию о пропавшем туристе в полицию по номеру 112 или на «горячую линию» 8 (800) 700-54-52. Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях: Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен».