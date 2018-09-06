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Более 300 участников представили свою продукцию на турвыстаке IngExpotour в Ингушетии
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Более 300 участников представили свою продукцию на турвыстаке IngExpotour в Ингушетии 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 6 сентября. /ТАСС/. Мастер-классы, туристический потенциал и новые маршруты представили участники туристической выставки IngExpotour, которая открылась в Ингушетии.
"Впервые в выставке участвует туристско-информационный центр республики, он представил новые конные и воздушные маршруты на параплане, также его сотрудники здесь же на месте могут подобрать под предпочтения клиента интересный маршрут, как в регионе, так и за его пределами", — сообщил ТАСС председатель комитета по туризму Беслан Хамхоев, добавив, что выставка насчитывает порядка 300 участников, и в ее программе организованы также мастер-классы по изготовлению различной сувенирной продукции и по лезгинке.
В этом году в выставке приняли участие и представители Дагестана и Чечни. В будущем для участия будут приглашаться представители других округов России и зарубежья. «В первый раз мы рассчитывали только на местного потребителя, а со временем выставка приобрела статус межрегиональной, со временем рассчитываем сделать ее и международной», — сказал Хамхоев.
Выставка продлится с 6 по 7 сентября. Впервые туристическая выставка IngExpotour в рамках экономического форума «Деловая Ингушетия» прошла в 2016 году.
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