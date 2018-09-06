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«Туристический вагон» будет работать в «Ласточке» восьмого и девятого сентября
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«Туристический вагон» будет работать в «Ласточке» восьмого и девятого сентября 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга приглашает в увлекательное путешествие в Выборг в «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка» 8 и 9 сентября.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе СЗППК, пассажиры, которые выберут 8 и 9 сентября 2018 года для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути следования много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.
Для участия необходимо оформить в кассе 4 или 5 Финляндского вокзала услугу по проведению экскурсии за 99 рублей. Можно оформить квитанцию экскурсионного обслуживания в поезде. Количество человек, участвующих в экскурсии, ограничено количеством посадочных мест в вагоне «Ласточки».
Викторина по окончании поездки выявит самых внимательных пассажиров, которых наградят сувенирами от компании. Прибыв в Выборг, пассажиры при желании смогут продолжить экскурсию по самым интересным местам города с представителями Гильдии экскурсоводов. Пассажирам «туристического вагона» предусмотрена скидка.
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