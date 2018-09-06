Трещина на лобовом стекле самолета «Аэрофлота» привела к аварийной посадке в Новосибирске

"По предварительным данным, 6 сентября пассажирский авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс № 1451 из Кемерова в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Толмачево по причине трещины лобового стекла", — сказали в ММТП.

Поскольку авиакомпания зарегистрирована в Москве, проведение проверки в связи с происшествием поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Кемерова в Москву, по технической причине совершил посадку в Новосибирске в 09:03 по местному времени (05:03 мск). Никто из находившихся на борту 154 пассажиров и членов экипажа не пострадал. По факту произошедшего следователи проводят проверку.