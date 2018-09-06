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Российская турфирма заставила туристок во Вьетнаме спать в одной кровати
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Российская турфирма заставила туристок во Вьетнаме спать в одной кровати 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Амурский суд взыскал с туристической компании компенсацию морального вреда для двух туристок, вынужденных против своего желания спать в одной кровати в Нячанге
В прошлом году жительницы Благовещенска заказали в агентстве «Мир путешествий» тур по системе «Fortune» с несколькими днями в Нячанге и Муйне. Тур, заказанный агентством у оператора «Черное море», обошелся женщинам в 118 000 рублей. При этом они настаивали на том, чтобы в отеле были раздельные спальные места, так как курортницы не являются родственницами.
Тем не менее, в Нячанге им предоставили номер с одной двуспальной кроватью. Выяснилось, что в гостинице вообще нет комнат с раздельными спальными местами. При этом в Муйне женщин ждал номер с двумя кроватями.
Турфирмы отказались возмещать туристкам компенсацию морального вреда, пришлось требовать ее через суд. При чем сначала Фемида встала на сторону компаний — требование о наличии двух кроватей не было представлено в договорах, а размещение по системе «Fortune» подразумевает проживание в любом номере на выбор администрации отеля.
Но суд высшей инстанции решил, что недоразумение стало следствием непредоставления туристкам всей необходимой информации. В итоге, с компании «Черное море» взыскали по 5000 рублей компенсации морального вреда, 2500 рублей штрафа за нарушение прав потребителя и 2500 рублей судебных расходов в пользу каждой туристки.
Источник: Legal.Report
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