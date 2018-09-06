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Вьетнамских туристов обманули во время бесплатного тура
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Вьетнамских туристов обманули во время бесплатного тура 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Во время бесплатного тура в Хюэ вьетнамским ветеранам продали чрезмерно дорогие сувениры
Ле Тхи Фиен рассказала, что согласилась отправиться в бесплатную экскурсию по Хюэ. Там они побывали в местах с бесплатным входом, после чего их отвезли в магазин на улице Нгуен Синь Чунг, где продавцы рекламировали различную продукцию, в том числе электрические кухонные плиты, спреи от насекомых и соляные блоки.
Ветеранам сказали, что эти вещи делали инвалиды, поэтому они решили купить хотя бы по одному предмету в их поддержку. Когда Фиен сказала, что у нее не хватает денег на покупку плиты, которая стоила 1,9 млн донгов, продавцы попросили остальных туристов занять ей денег.
После простого обеда ветераны отправились домой.
Во время аналогичной поездки в провинцию Нге Ан Нгуен Дуй Дун купил гималайский соляной блок за 1,25 млн донгов. Но, по приезду домой, он узнал от племянника, что максимальная стоимость такой вещи — 600 000 — 700 000 донгов. Дороже миллиона могут стоить только обработанные блоки с узорами.
В местной ассоциации ветеранов заявили, что предложение о бесплатной поездке с самого начала показалось им странным, но туристическое агентство убедило их, что это — рекламный ход. Председатель ассоциации в провинции Куанг Чи заявил, что таким способом были обмануты около 500 ветеранов, и попросил власти расследовать этот инцидент.
Не так давно северные провинции боролись с так называемыми «турами на ноль долларов». Их стоимость, конечно же гораздо выше ноля, но, тем не менее, необоснованно низка, что оборачивается для туриста нежелательными тратами в дороге.
Источник: Dtinews
Перевод: Никита Гребенников
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