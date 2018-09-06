Аэропорт Дананга признан лучшим в стране

Аэропорт Дананга занял первое место в опросе управления гражданской авиацией Вьетнама

На втором месте оказалась воздушная гавань Ханоя — Ной Бай. На третьем — Таншоннят в Сайгоне.

Участники опроса отдали аэропорту Дананга 4.19 баллов. Ной Бай отстал не на много — 4.13. Таншоннят получил 3,96.

Пассажирам нужно было поставить оценки аэропорту по нескольким критериям. Больше всего в Дананге оценили отношение персонала (4,34), качество обслуживания (4,32), размеры здания (4,28), наличие и удобность указателей (4,27), количество тележек (4,24).

Тем не менее, были и критерии, по которым Дананг получил меньше 4 баллов: количество и стоимость такси, уровень шума в терминале, мощность Wi-Fi, количество источников бесплатной воды.

Стоит отметить, что в мае прошлого года в аэропорту открылся новый терминал с дополнительными 40 регистрационными стойками, 42 выходами на посадку и 10 залами вылета. Ожидается, что с новыми мощностями аэропорт будет обслуживать шесть миллионов пассажиров в год.

В последний раз аэропорт Дананга попадал в новости, когда один из его пассажиров ударил работницу воздушной гавани телефоном по лицу. Видимо, отношение персонала оценили не все.

Источник: Saigoneer