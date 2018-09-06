Ещё
Аэропорт Дананга признан лучшим в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Дананга признан лучшим в стране 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Аэропорт Дананга занял первое место в опросе управления гражданской авиацией Вьетнама
На втором месте оказалась воздушная гавань Ханоя — Ной Бай. На третьем — Таншоннят в Сайгоне.
Участники опроса отдали аэропорту Дананга 4.19 баллов. Ной Бай отстал не на много — 4.13. Таншоннят получил 3,96.
Пассажирам нужно было поставить оценки аэропорту по нескольким критериям. Больше всего в Дананге оценили отношение персонала (4,34), качество обслуживания (4,32), размеры здания (4,28), наличие и удобность указателей (4,27), количество тележек (4,24).
Тем не менее, были и критерии, по которым Дананг получил меньше 4 баллов: количество и стоимость такси, уровень шума в терминале, мощность Wi-Fi, количество источников бесплатной воды.
Стоит отметить, что в мае прошлого года в аэропорту открылся новый терминал с дополнительными 40 регистрационными стойками, 42 выходами на посадку и 10 залами вылета. Ожидается, что с новыми мощностями аэропорт будет обслуживать шесть миллионов пассажиров в год.
В последний раз аэропорт Дананга попадал в новости, когда один из его пассажиров ударил работницу воздушной гавани телефоном по лицу. Видимо, отношение персонала оценили не все.
Источник: Saigoneer
Перевод: Никита Гребенников
Вьетнам сегодня: последние новости
В Кемерове откроют прямой рейс на Фукуок Во Вьетнаме построят отель в виде бумажного фонарика Между Фукуоком и Куала-Лумпуром появится прямой рейс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу544
На Россию надвигается апокалипсис79
Вдова Захарченко выступила с заявлением220
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев68
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение