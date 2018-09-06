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В Дананге штрафуют гидов
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В Дананге штрафуют гидов 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
За прошедшие месяцы 2018 года городской департамент туризма выявил в городе 23 иностранных гида без разрешения на работу
Среди них 20 оказались китайцами, трое — корейцами.
20 из них оштрафовали в целом на сумму в 322 млн донгов ($ 14 636). При этом 11 гидам аннулируют визы и временно запретят въезд в страну.
За первые месяцы года департамент выявил и другие нарушения в сфере туризма, насобирав штрафов на $ 8 954. В частности, к ним относятся 32 случая выявления поддельных сертификатов гида.
Министерство общественной безопасности создало междисциплинарную инспекционную группу для контроля за соблюдением критериев въезда, выезда и проживания иностранцев в Дананге. Это было сделано после многочисленных сообщений об иностранцах, незаконно работающих гидами в городе.
Сейчас в Дананге работает 623 китаеязычных гида, имеющих действительные сертификаты.
Напоминаем, что в марте в городе заработала горячая линия для туристов. Позвонив на нее, иностранцы могут оставить отзыв о полученных туристических услугах и получить официальную информацию по интересующей их проблеме.
Источник: Vietnam Insider
Перевод: Никита Гребенников
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