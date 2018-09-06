Во Вьетнаме построят отель в виде бумажного фонарика

«Mai House Hospitality Group» поручили британской фирме «Mace» построить в Хойане новый пятизвездочный отель

Отель «Mai House Hoi An» расположится на дороге между Данангом и Хойаном и займет 105 000 квадратных метров. Дизайном здания занималась дубайская фирма «Burj al-Arab» — оно спроектировано в виде вьетнамского бумажного фонарика.

В нем будет 300 номеров, 50 вилл, 100 апартаментов и 100 магазинов напротив поля для гольфа «Montgomerie Link».

Этот отель станет первым гостиничным проектом компании «Масе» во Вьетнаме. Недавно британская фирма завершила строительство небоскреба Landmark 81 в Хошимине, который на данный момент является самым высоким зданием в Юго-Восточной Азии.

Источник: Vietnam Insider

Перевод: Никита Гребенников