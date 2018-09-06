Российские туристы чаще всего болеют в Турции и Вьетнаме

Страховая компания ERV составила список стран, в которых россияне за первые месяцы 2018 года чаще всего обращались в больницы

Вьетнам, Доминикана и Тунис. Первое место в списке занимает самое популярное у россиян направление (судя по количеству выданных полюсов) — Турция — 46% всех обращений. За ней расположились Таиланд

Чаще всего российские туристы обращались к врачу с простудными и вирусными заболеваниями — 40%. 20% обращений были по поводу травм и отравлений. В летний период увеличилось количество жалоб на повреждения кожи, в том числе, солнечные ожоги — 7%. Последнее место заняли сердечно-сосудистые заболевания — 5%.

Помимо этого, ERV опубликовали информацию о самом дорогом страховом случае, произошедшем с россиянином за границей. Более четырех миллионов рублей стоили супружеской паре, отдыхавшей зимой в Таиланде, госпитализация и транспортировка с острова на материк, а потом — в Россию.

Ранее ERV составили аналогичный список для прошедшего года. Вьетнам и в нем занял третью строчку.

Как мы ранее писали, во Вьетнаме в этом году были зарегистрированы вспышки заражаемости свиным гриппом и лихорадкой Денге. От первого заболевания уже скончались восемь человек, от второго — пятнадцать. Все погибшие — местные жители. О вспышках заболеваемости в Нячанге, Муйне и на Фукуоке не сообщалось. Помимо этого, участились случаи выявления у отдыхавших во Вьетнаме детей энтеровирусов.