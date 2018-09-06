Во Вьетнаме заработал сайт по стоматологическому туризму

Компания Vietnam Tourism Dentistry запустила официальный портал страны по стоматологическому туризму https://dentaltourism.vn. Это попытка Вьетнама занять место в мире стоматологического туризма в будущем.

На новом веб-сайте пользователи смогут выбрать различные услуги, в том числе установку зубных имплантатов, фарфоровых виниров, отбеливание зубов и глубокую чистку.

На сайте также есть ссылки на туристические компании, которые предлагают отдельные услуги и комплексы с бюджетными ценами и высоким качеством в рамках туров по Вьетнаму. Клиенты через веб-сайт могут получать услуги по медицинскому обслуживанию в странах, сотрудничающих с Вьетнамом в области стоматологии, особенно в США и Австралии.

На церемонии открытия директор Одонто-стоматологической больницы Хошимина Nguyen Duc Minh сказал, что сайт будет способствовать укреплению сотрудничества между стоматологическими клиниками и туристическими агентствами по всей стране. Это поможет привлечь больше иностранных туристов во Вьетнам.

Стоматологический туризм является частью медицинского туризма, когда путешественники во время отдыха обращаются еще и за стоматологической помощью. Ежегодно для лечения зубов во Вьетнам приезжают почти 100 000 иностранных туристов, что приносит доход в размере около 150 млн USD. Большинство туристов пока из Австралии, США и Новой Зеландии.

Источник: vov.vn