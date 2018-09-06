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Между Фукуоком и Куала-Лумпуром появится прямой рейс
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Между Фукуоком и Куала-Лумпуром появится прямой рейс 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Малайзийский лоукостер AirAsia объявил о запуске прямого рейса между Фукуоком и Куала-Лумпуром
Первый самолет выйдет на маршрут 2 ноября и будет совершать четыре полета в неделю. Для Вьетнама это уже пятый прямой рейс компании AirAsia. До этого малайзийский лоукостер начал летать из Куала-Лумпура в Хошимин, Дананг, Ханой, а недавно — еще и в Нячанг.
Коммерческий директор AirAsia Спенсер Ли отметил, что запуск нового рейса отражает усилия компании по укреплению своего влияния в Юго-Восточной Азии.
Он, также отметил, что компания предлагает тарифы «все включено» от 90 ринггитов ($ 22,06) для первых покупателей нового рейса. Акция действует при бронировании до 19 августа на рейсы со 2 ноября до 29 марта.
Фукуок — самый большой остров во Вьетнаме, популярный курорт, привлекающий туристов своими дикими пляжами. В 2006 году вошел в список биосферных заповедников ЮНЕСКО.
Источник: VnExpress.
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