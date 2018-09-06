Между Фукуоком и Куала-Лумпуром появится прямой рейс

Малайзийский лоукостер AirAsia объявил о запуске прямого рейса между Фукуоком и Куала-Лумпуром

Первый самолет выйдет на маршрут 2 ноября и будет совершать четыре полета в неделю. Для Вьетнама это уже пятый прямой рейс компании AirAsia. До этого малайзийский лоукостер начал летать из Куала-Лумпура в Хошимин, Дананг, Ханой, а недавно — еще и в Нячанг.

Коммерческий директор AirAsia Спенсер Ли отметил, что запуск нового рейса отражает усилия компании по укреплению своего влияния в Юго-Восточной Азии.

Он, также отметил, что компания предлагает тарифы «все включено» от 90 ринггитов ($ 22,06) для первых покупателей нового рейса. Акция действует при бронировании до 19 августа на рейсы со 2 ноября до 29 марта.

Фукуок — самый большой остров во Вьетнаме, популярный курорт, привлекающий туристов своими дикими пляжами. В 2006 году вошел в список биосферных заповедников ЮНЕСКО

Источник: VnExpress.