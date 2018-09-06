«Ласточки» перевезли из Пскова в Петербург и обратно 30 тысяч пассажиров

Почти 30 тыс. пассажиров было перевезено за первый месяц курсирования электропоездами «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург Псков и в обратном направлении, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Наполняемость поездов составила 94%.

Пятивагонные «Ласточки» № 809/810 в комплектации «Премиум» курсируют между Санкт-Петербургом и Псковом с 4 августа ежедневно. С 24 августа в дополнение к утренним рейсам были назначены ежедневные вечерние «Ласточки» № 811/812. В пути предусмотрены четыре остановки на станциях: Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные.

"Ласточки" полностью адаптированы для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями — предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 1 есть места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Кроме того, пассажиры с ограниченными возможностями могут воспользоваться специальным тарифом, позволяющим сэкономить 40% от стоимости билета.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Псков можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Стоимость проезда формируется в рамках подсистемы динамического управления тарифами. Цена зависит от времени, оставшегося до отправления, и спроса на выбранный рейс. Кроме того, действует система скидок для различных категорий пассажиров.

Например, для путешественников в возрасте до 21 года скидка составит 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет — скидка 50%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» — скидка 20% на обратный билет.